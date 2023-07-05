TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şehit Aybüke Yalçın, milletimizin gönlünde zihninde; milletimizin istiklalinin, istikbalinin sembolü oldu" dedi.

Kurtulmuş Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anne ve babasını makamında kabul etti.

MECLİS BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ ŞEHİT ÖĞRETMENİN AİLESİYLE BİRARAYA GELDİ

22 Yaşında şehit olan Öğretmen Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın'ı TBMM Başkanlık Makamında kabul eden Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Allah rahmet eylesin, Şehit Aybüke Yalçın, milletimizin gönlünde zihninde; milletimizin istiklalinin, istikbalinin sembolü oldu. Allah sizleri ve bizleri cennetinde kavuştursun. O sizin evladınız idi artık hepimizin evladı oldu. Ruhu şad olsun" dedi. (AUÖ

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