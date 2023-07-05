Pendik Belediyesi her zaman olduğu gibi bu bayramda da yetim ve öksüz çocukları unutmadı

Pendik Belediyesi bu Kurban Bayramı öncesi de yetim ve öksüz çocukları yalnız bırakmadı.Yetim ve öksüz çocukların yüzü yine güldürüldü. Pendik Belediyesine kayıtlı yetim ve öksüz çocuklar bayramlık alışverişine başladı.
YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUK KURBAN BAYRAMI İÇİN BAYRAMLIKLARINI SEÇTİ
Kartlarına yatırılan yardımla çocuklar aileleriyle birlikte belirlenen mağazaya giderek istedikleri bayramlıkları alıyor. 938 yetim ve öksüz çocuk Kurban Bayramı için bayramlıklarını seçti.
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