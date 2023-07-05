Pendik Belediyesi her zaman olduğu gibi bu bayramda da yetim ve öksüz çocukları unutmadı Pendik Belediyesi her zaman olduğu gibi bu bayramda da yetim ve öksüz çocukların yanında olarak yüzlerini güldürüyor. Çocuklar beğendikleri bayramlıkları almak için alışverişe çıkarılıyor.