Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

İstanbul Pendik'te oy kullanılan bir okulun yanındaki çöp konteynerinde çok sayıda yırtılmış ve parçalanmış eski tip kimlikler ortaya çıkmıştı. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuyla ilgi açıklama yaptı.

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Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İstanbul Pendik'te 'Fatma Gözen Eralp Ortaokulu yakınındaki çöp konteynerinde yırtılmış parçalanmış şekilde bulunan eski tip kimliklerle ilgili olayı yalanlayarak manipilasyon olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili inceleme yapıldığını belirten DMM yetkilileri konun seçimle ilgili olmadığını tespit ettiklerini ifade etti. Kimliklerin bir eczanede bırakılan daha sonra da yırtılarak imha edilen kimlikler olduğu bilgisi aktarıldı.

DMM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Pendik İlçesinde bir çöp kutusunda bulunan yırtık kimlik görüntülerinin, 14 Mayıs'taki seçimle ilişkilendirilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler yapılmış, seçimle herhangi bir ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir."

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Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Sabri Önal, "Saat 07.30 civarı emniyetten beni aradılar. Okulun arka bahçesindeki sokakta kimlikler bulunduğunu söylediler. Ben de mülki idare amiri olarak geldim ve emniyetle beraber inceleme yaptık. Eczacı karton kutusunu çöpe attığını kendisi itiraf ediyor. Kağıt toplayıcıları da çöpleri alırken birden etrafa saçılıyor. O arada geçen öğrenciler merak edip kimliklere bakıyor. Buradaki halk da basını aramış. Emniyet gelip tespit etti. Şu anda herhangi bir sorun yok. Eczacı kimliklerin 3, 4 senelik olduğunu ve yırtıp attığını itiraf ediyor. Fazla büyütülecek bir durum da yok." dedi.

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