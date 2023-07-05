Pendik Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını ziyaret etti

Pendik Belediyesi ekipleri şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarına Kurban Bayramı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Her sene olduğu gibi bu bayram öncesinde de şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları yalnız bırakılmadı.

BAYRAMDA ŞEHİT AİLELERİ, GAZİ VE GAZİ YAKINLARI YALNIZ BIRAKILMADI

Ekipler, Pendik genelindeki 276 aileyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında ailelerin talep ve istekleri not alındı. Ziyaret sonunda ekipler, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in bayram mesajını iletip ailelere bayram çikolatası ve kolonya hediyelerini takdim etti.

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