Tuzla Belediyesi Bayramda İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurban Eti Dağıtımı Yaptı

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, her Kurban Bayramı’nda düzenli olarak gerçekleştirilen ve yardımlaşma duygusunun öne çıktığı özel bir çalışmayı bu yıl da gerçekleştirdi. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bağışçıların destekleri ile kurban eti dağıtımı yapıldı.

“RABBİM HERKESİN HAYRINI KABUL ETSİN”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da hayırseverlerimizin bağışladığı kurban paylarını Gönül Elleri Çarşımızla beraber komşularımıza ulaştırdık. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin” dedi.