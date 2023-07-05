Onur Şener davasında karar belli oldu! 2 sanık 25 yıl hapis cezası aldı!

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, iki sanığı 25'er yıl hapisle cazalandırdı. Diğer 3 sanık ise beraat etti.

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Onur Şener davasında karar belli oldu! 2 sanık 25 yıl hapis cezası aldı!

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Mahkeme, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 25'er yıl hapis cezası verdi. İki sanığın öldürme kastı ile hareket ettikleri belirtildi.

Davanın diğer sanıkları Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erber'in ise beraatine karar verildi.

Onur Şener davasında karar belli oldu! 2 sanık 25 yıl hapis cezası aldı!

Müzisyen Onur Şener Cinayeti masıl olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz isimli sanıklar, olayın yaşandığı tarih olan 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gittiler.

Onur Şener davasında karar belli oldu! 2 sanık 25 yıl hapis cezası aldı!

Olayın meydana geldiği gece, müzik programı saat 01.00'de sona eren Onur Şener adlı şahıs, bir arkadaşının doğum günü sebebiyle tekrar sahneye çıkarak, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan İlker Karakaş sahneye çıkarak Şener ile tartışmaya başladı. Diğer müşteriler, eğlence mekanında çıkan kavgayı önlemek için müdahale ettiler.

Sanıklar, bu durumun ardından bardaklarıyla birlikte mekanı terk etti. Bir süre sonra Onur Şener ve sanıklar arasındaki tartışma tekrar başlayarak kavgaya dönüştü. Bu süreçte, kırık cam bardakla boynundan yaralanan Şener olay yerinde hayatını kaybetti.

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