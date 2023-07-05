Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

TÜRK KARASULARINA İTİLEREK ÖLÜME TERK EDİLDİLER

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 16 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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KAYNAK: İHA

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