Pendik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bayram boyunca et dağıttı

Pendik Belediyesi ekipleri “Hediye Et Kampanyası” kapsamında sosyal yardım alan ailelere et ikram etti. Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen kampanya bayram boyunca devam etti.

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Pendik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bayram boyunca et dağıttı

Belediye ekipleri “Hediye Et Kampanyası” kapsamında Pendik Belediyesinden sosyal yardım alan ailelere kurban eti ikram etti. Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren çalışan ekipler ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek kurban etlerini teslim etti. “Hediye Et Kampanyası” kurban bayramı boyunca sürdü.

Pendik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bayram boyunca et dağıttı

ET BAĞIŞLARI BAYRAM BOYUNCA KABUL EDİLDİ

“Hediye Et Kampanyası” hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirildi. Bu yıl da kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverler bağış yaptıkları etleri belediye ekiplerine teslim etti. Et bağışlamak isteyen hayırseverler bayram boyunca belediyenin 444 81 80 numaralı iletişim merkezini arayarak kayıt oluşturdu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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