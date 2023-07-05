Pendik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bayram boyunca et dağıttı

Belediye ekipleri “Hediye Et Kampanyası” kapsamında Pendik Belediyesinden sosyal yardım alan ailelere kurban eti ikram etti. Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren çalışan ekipler ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek kurban etlerini teslim etti. “Hediye Et Kampanyası” kurban bayramı boyunca sürdü.
ET BAĞIŞLARI BAYRAM BOYUNCA KABUL EDİLDİ
“Hediye Et Kampanyası” hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirildi. Bu yıl da kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverler bağış yaptıkları etleri belediye ekiplerine teslim etti. Et bağışlamak isteyen hayırseverler bayram boyunca belediyenin 444 81 80 numaralı iletişim merkezini arayarak kayıt oluşturdu.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber