Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti geçtiğimiz günlerde bebek mutluluğu yaşadı. Çiftin bebeğe Elay ismini verdiği öğrenildi. Haberin yayılmasının ardından birçok insan arama motorunda Elay isminin anlamını araştırmaya başladı. Peki "Elay isminin anlamı ne?" bu soruların cevabını haberimizde derledik.

ELAY İSMİNİN ANLAMI NE?

Elay isminin anlamı, yüksek, yükselen, yükseliş, yükselme demektir. Elay; yüksekte olan kimse demektir.

ELAY İSMİNİN KÖKENİ

Kökeni Türkçe olan bu isim genellikle kız bebeklere verilirken isteğe göre erkek bebekler için de kullanılabilir.

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ELAY İSMİNİN ANALİZİ

Elay adı taşıyan bireyler, fedakarlık yapmaktan kaçınmayan insanlardır. Onlar, çocukları ve gelecek nesilleri düşünen ve bu amaçla bireysel görevlerini özenle yerine getiren kişilerdir. Disiplin, hayatlarının odak noktasıdır. Hangi durumda ne yapacaklarını önceden planlamayı severler.

Zor zamanlarında insanları yalnız bırakmazlar ve yardımcı olmaya çabalarlar. Dost canlısı ve son derece sıcakkanlıdırlar. Korkusuz ve cesurdurlar. Hiçbir zaman risk almaktan çekinmezler.

ELAY İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Elay ismi Kuran'da geçmeyen bir isimdir, bu doğrudur. İsmin anlamında veya kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla, ebeveynlerin yeni doğan çocuklarına Elay ismini vermek istemelerinde herhangi bir sorun yoktur.