Mudanya Belediye Başkan Türkyılmaz: “Halkımızı rahatsız eden görüntülere seyirci kalmayacağız”

Mudanya Belediyesi, özellikle hafta sonları artan şikayetler üzerine, sahil ve plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, nargile içilmesi, iç çamaşırıyla denize girilmesi gibi görüntülere karşı alarma geçti. Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kötü görüntülere sebebiyet verenlere müdahale edecek.

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZDEN DE DUYARLI OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Kabahatler Kanunu'na göre kamuya ait park, bahçe ve kumsallarda mangal yakmanın, nargile içmenin, ateş yakmanın, çadır kurmanın, iç çamaşırıyla denize girmenin yasak olduğunu hatırlatan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Kanunun bu maddesi gereğince uygunsuz görüntülere neden olanlara Zabıta Müdürlüğü personelimiz müdahalede bulunacaktır. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın yanı sıra hafta sonları 55 kilometrelik sahil bandı boyunca halkımızın ortak kullanımını engelleyecek, çirkin görüntüler yaşandığına şahit oluyoruz. Hemşehrilerimizden gelen şikayetler üzerine müdahalemizi artıracak, gerek Mudanyalı hemşehrilerim, gerekse de günübirlik olarak sahillerimizi kullananların huzurlu ve güvenli bir ortamda sahilleri kullanmalarını sağlayacağız. Bu konuda tüm hemşehrilerimizden de duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"İŞGALLERE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sahil bandı ve kaldırımların seyyar satıcılar ve bazı esnaf tarafından işgal edildiği yönünde şikayetlerin arttığını dile getirerek, "Bugün geldiğimiz noktada yetki alanımız dahi olmayan, Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki sahillerimizde ne yazık ki bu istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olmasına rağmen işgallere de göz yumulmayacak, Zabıta ekiplerimiz devriye atarak işgalleri sona erdirecek. Sahillerde, Mudanya'mıza yakışmayan görüntülerin yaşanmaması için de gerekli adımları atmak üzere görevlendirmemizi yaptık" diye konuştu.

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