Mudanya Belediye Başkan Türkyılmaz: “Halkımızı rahatsız eden görüntülere seyirci kalmayacağız”

Mudanya Belediyesi, özellikle hafta sonları artan şikayetler üzerine, sahil ve plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, nargile içilmesi, iç çamaşırıyla denize girilmesi gibi görüntülere karşı alarma geçti.

YAYINLAMA
Google News
Mudanya Belediye Başkan Türkyılmaz: “Halkımızı rahatsız eden görüntülere seyirci kalmayacağız”

Mudanya Belediyesi, özellikle hafta sonları artan şikayetler üzerine, sahil ve plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, nargile içilmesi, iç çamaşırıyla denize girilmesi gibi görüntülere karşı alarma geçti. Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kötü görüntülere sebebiyet verenlere müdahale edecek.

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZDEN DE DUYARLI OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Kabahatler Kanunu'na göre kamuya ait park, bahçe ve kumsallarda mangal yakmanın, nargile içmenin, ateş yakmanın, çadır kurmanın, iç çamaşırıyla denize girmenin yasak olduğunu hatırlatan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Kanunun bu maddesi gereğince uygunsuz görüntülere neden olanlara Zabıta Müdürlüğü personelimiz müdahalede bulunacaktır. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın yanı sıra hafta sonları 55 kilometrelik sahil bandı boyunca halkımızın ortak kullanımını engelleyecek, çirkin görüntüler yaşandığına şahit oluyoruz. Hemşehrilerimizden gelen şikayetler üzerine müdahalemizi artıracak, gerek Mudanyalı hemşehrilerim, gerekse de günübirlik olarak sahillerimizi kullananların huzurlu ve güvenli bir ortamda sahilleri kullanmalarını sağlayacağız. Bu konuda tüm hemşehrilerimizden de duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediye Başkan Türkyılmaz: “Halkımızı rahatsız eden görüntülere seyirci kalmayacağız”

"İŞGALLERE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sahil bandı ve kaldırımların seyyar satıcılar ve bazı esnaf tarafından işgal edildiği yönünde şikayetlerin arttığını dile getirerek, "Bugün geldiğimiz noktada yetki alanımız dahi olmayan, Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki sahillerimizde ne yazık ki bu istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olmasına rağmen işgallere de göz yumulmayacak, Zabıta ekiplerimiz devriye atarak işgalleri sona erdirecek. Sahillerde, Mudanya'mıza yakışmayan görüntülerin yaşanmaması için de gerekli adımları atmak üzere görevlendirmemizi yaptık" diye konuştu.

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasına giren müteahhit sağa sola defalarca ateş ettiMaltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasına giren müteahhit sağa sola defalarca ateş etti

Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldıYunan Sahil Güvenlik ekiplerince, ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadıTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı

Söke Belediyesi mahalleleri tek tek büyüteç altına alarak sorunları anında çözecekSöke Belediyesi mahalleleri tek tek büyüteç altına alarak sorunları anında çözecek

Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Rezervde büyük artış!Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Rezervde büyük artış!

Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi! APO'yü övmüştü!Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi! APO'yü övmüştü!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Söke Belediyesi mahalleleri tek tek büyüteç altına alarak sorunları anında çözecek
Söke Belediyesi mahalleleri tek tek büyüteç altına alarak sorunları anında çözecek
Adapazarı Belediye Başkan Işıksu: “Sözlerimizi tutuyoruz”
Adapazarı Belediye Başkan Işıksu: “Sözlerimizi tutuyoruz”
Tarsus’da yat limanı çalışmalarına başlandı
Tarsus’da yat limanı çalışmalarına başlandı
İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı!
İYİ Parti'nin yeni A takımı belli oldu! Meral Akşener açıkladı!
Son Haberler
Başarılı müdürün terfii eşi kadar Edremit halkını da mutlu etti, rütbesini eşi taktı
Başarılı müdürün terfii eşi kadar Edremit halkını da mutlu etti, rütbesini eşi taktı
Mudanya Belediye Başkan Türkyılmaz: “Halkımızı rahatsız eden görüntülere seyirci kalmayacağız”
Mudanya Belediye Başkan Türkyılmaz: “Halkımızı rahatsız eden görüntülere seyirci kalmayacağız”
Minibüsün arkasına at bağlayan sürücü hakkında gözaltı kararı çıkartıldı!
Minibüsün arkasına at bağlayan sürücü hakkında gözaltı kararı çıkartıldı!
Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!
Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!
Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor! Tarih verdi!
Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor! Tarih verdi!
CHP'de yeni görevden alma! Değişim mesajı verenler gidiyor!
CHP'de yeni görevden alma! Değişim mesajı verenler gidiyor!
Çok Okunanlar
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
AK Parti'de büyük değişim! Neşter vurulacak!
AK Parti'de büyük değişim! Neşter vurulacak!
Başkan Erdoğan: "Memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"
Başkan Erdoğan: "Memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!