Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasına giren müteahhit sağa sola defalarca ateş etti

Maltepe Belediye binasında, Belediye Başkanı Ali Kılıç ile odasında görüşen müteahhit Fevzi Polat (60), burada silahıyla defalarca ateş etti.

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Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasına giren müteahhit sağa sola defalarca ateş etti

Maltepe Belediye binasında, Belediye Başkanı Ali Kılıç ile odasında görüşen müteahhit Fevzi Polat (60), burada silahıyla defalarca ateş etti. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat, Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi. Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi.

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POLİS EKİPLERİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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KAYNAK: İHA

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