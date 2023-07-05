Minibüsün arkasına at bağlayan sürücü hakkında gözaltı kararı çıkartıldı!

Eskişehir'de bir atın, minibüsün arkasına bağlanarak koşturulmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, sürücü hakkında gözaltı kararı verildi.

İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler! Kırk derecede atı arabaya bağlayıp koşturdular!

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Bulvarı'nda dün cep telefonu ile kaydedilen görüntüler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 40 derece sıcağın altında minibüsün arkasına iple bağladıkları atı peşlerinden koşturan şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Eskişehir ilinde bir minibüsün arkasına at bağlayarak peşinden koşturduğu görüntüler ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca araç sürücüsü hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının m bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" şeklinde düzenlenen Hayvana Eziyet suçu kapsamında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, sürücü hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Haberin Devamı

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