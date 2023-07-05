Zorla evlendirilme olayında yeni gelişme: Damat tutuklandı, iki tarafın Anne Babaları serbest bırakıldı

Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla evlendirilme olayında damat adayı tutuklanırken, 2 tarafın anne ve babaları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Zorla evlendirilme olayında yeni gelişme: Damat tutuklandı, iki tarafın Anne Babaları serbest bırakıldı

Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla evlendirilme olayında damat adayı tutuklanırken, 2 tarafın anne ve babaları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zorla evlendirildiğini söyleyip, yardım isteyince korumaya alınan 15 yaşındaki A.Ö.'nün evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21), damat adayının annesi Ş.Ö, babası S.Ö., kızın annesi D.Ö. ve babası B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DAMAT TUTUKLANDI İKİ TARAFIN ANNE BABALARI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kızın annesi ile damadın anne ve babası savcılık ifadesinin ardından kızın babası B.Ö. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, damat adayı A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 yaşında zorla evlendirilen çocuğa Bakanlık sahip çıktı! Sosyal medyada gündem olmuştu!15 yaşında zorla evlendirilen çocuğa Bakanlık sahip çıktı! Sosyal medyada gündem olmuştu!

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