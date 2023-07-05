Başarılı müdürün terfii eşi kadar Edremit halkını da mutlu etti, rütbesini eşi taktı

Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, "Emniyet Genel Müdürlüğü Değerlendirme Kurulu" kararı ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

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Başarılı müdürün terfii eşi kadar Edremit halkını da mutlu etti, rütbesini eşi taktı

Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, "Emniyet Genel Müdürlüğü Değerlendirme Kurulu" kararı ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

Polis Evi'nde terfi eden polislere yeni rütbeleri İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve eşleri tarafından takıldı.

Başarılı müdürün terfii eşi kadar Edremit halkını da mutlu etti, rütbesini eşi taktı

İlçede göreve başlaması sonrası yürütülen başarılı operasyonları ile dikkat çeken ve ilçe halkı tarafından kısa sürede sevilen İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer'e yeni rütbesini düzenlenen törende eşi Ebru Lehimer taktı.

Ebru Lehimer, sosyal medya hesabından da eşinin sevincine ortak olurken "Yeni rütben hayırlı olsun kocam'paylaşımı yaptı.

Başarılı müdürün terfii eşi kadar Edremit halkını da mutlu etti, rütbesini eşi taktı

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Bir üst rütbeye terfi eden tüm personelimiz için düzenlendiğimiz "Rütbe Terfi Töreni'nde, bizleri yalnız bırakmayan, her daim yanımızda olan vefakar ailelerimize teşekkür ediyorum, yeni rütbelerini takan tüm personelimize de üstün sorumluluk anlayışıyla görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

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KAYNAK: İHA

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