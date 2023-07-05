Maddi hasarlı kazanın ardından çıkan tekmeli yumruklu kavga: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri metal sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan A.A. (17) yönetimindeki 16 AVV 579 plakalı motosiklet ile Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinden yola çıkış yapan Suat B. (37) yönetimindeki 16 AOT 005 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KAZANIN ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI

Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada otomobildeki şahıslar, levyelerle motosikletteki sürücü ve arkasındaki kardeşi C.A. ve olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası Muhammed A.'ya (50) saldırdı. İki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kavga sonlandırıldı. Kavga sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAYNAK: İHA

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