Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!

Son dönemde Türkiye ve Mısır arasında gerçekleşen normalleşme süreci, daha fazla adım atılarak devam ediyor. Bu çerçevede Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 27 Temmuz'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!

11 yıllık soğuk süreçten sonra Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden canlanma sinyalleri gelmeye başladı. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri'nin daveti üzerine Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret, bu süreçte atılan önemli bir adım oldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ziyareti, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olma özelliğini taşıyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ve Mısır arasındaki çeşitli konuların ele alındığı ve ilişkilerin normalleştirilmesi için adımların atıldığı belirtilmiştir. İki ülke arasında işbirliği ve diyalogun artması, bölgesel konularda ortak çıkarların gözetilmesi hedeflenmektedir.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!

Türkiye-mısır İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretinin ardından gerçekleşen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında işbirliği ve diyalogun artmasına yönelik önemli adımlardan biridir. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve işbirliği alanlarının genişletilmesi konuları ele alınmıştır.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!

İlişkiler Büyükelçilik Seviyesine Çıkarıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!

Büyükelçiler Atandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 yıl sonra Mısır'ın Ankara'ya büyükelçi atandığı belirtildi.

Türkiye de Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i atadı.

Atılan bu yeni adımlarla iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesinin hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, "Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!

Sisi, Türkiye'ye Geliyor

Kritik gelişmenin ardından ise yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

Bu çerçevede Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor.

27 Temmuz'da Gerçekleşecek

Kritik ziyaretin 27 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtilirken görüşmede ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Vladimir Putin talimatı verdi! O ismin kalemi kırıldı!Vladimir Putin talimatı verdi! O ismin kalemi kırıldı!

2. el araç satışlarına yeni düzenleme getirildi! 300 bin lira ceza verilecek!2. el araç satışlarına yeni düzenleme getirildi! 300 bin lira ceza verilecek!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında kritik toplantı! İsveç beklenen adımları atacak mı?
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında kritik toplantı! İsveç beklenen adımları atacak mı?
Vladimir Putin talimatı verdi! O ismin kalemi kırıldı!
Vladimir Putin talimatı verdi! O ismin kalemi kırıldı!
2. el araç satışlarına yeni düzenleme getirildi! 300 bin lira ceza verilecek!
2. el araç satışlarına yeni düzenleme getirildi! 300 bin lira ceza verilecek!
Tapuda yeni dönem resmen başladı! Artık tapu dairelerine gitmeye gerek yok: Sistem değişti
Tapuda yeni dönem resmen başladı! Artık tapu dairelerine gitmeye gerek yok: Sistem değişti
Son Haberler
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!
6 Temmuz Perşembe günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
6 Temmuz Perşembe günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Ülke geneli 6 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Ülke geneli 6 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Onur Şener davasında karar belli oldu! 2 sanık 25 yıl hapis cezası aldı!
Onur Şener davasında karar belli oldu! 2 sanık 25 yıl hapis cezası aldı!
Çok Okunanlar
6 Temmuz Perşembe günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
6 Temmuz Perşembe günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Ülke geneli 6 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Ülke geneli 6 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı
Efeler Belediyesi ulaşıma kapanan yollara hızlı müdahale etti
Efeler Belediyesi ulaşıma kapanan yollara hızlı müdahale etti
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!
Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!