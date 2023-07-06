Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor! Mısırla buzlar kırılıyor!

11 yıllık soğuk süreçten sonra Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden canlanma sinyalleri gelmeye başladı. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri'nin daveti üzerine Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret, bu süreçte atılan önemli bir adım oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ziyareti, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olma özelliğini taşıyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir.

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Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ve Mısır arasındaki çeşitli konuların ele alındığı ve ilişkilerin normalleştirilmesi için adımların atıldığı belirtilmiştir. İki ülke arasında işbirliği ve diyalogun artması, bölgesel konularda ortak çıkarların gözetilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye-mısır İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretinin ardından gerçekleşen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir.

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında işbirliği ve diyalogun artmasına yönelik önemli adımlardan biridir. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve işbirliği alanlarının genişletilmesi konuları ele alınmıştır.

İlişkiler Büyükelçilik Seviyesine Çıkarıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Büyükelçiler Atandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 yıl sonra Mısır'ın Ankara'ya büyükelçi atandığı belirtildi.

Türkiye de Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i atadı.

Atılan bu yeni adımlarla iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesinin hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, "Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sisi, Türkiye'ye Geliyor

Kritik gelişmenin ardından ise yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

Bu çerçevede Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor.

27 Temmuz'da Gerçekleşecek

Kritik ziyaretin 27 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtilirken görüşmede ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

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