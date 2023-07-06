Vladimir Putin talimatı verdi! O ismin kalemi kırıldı!

Rusya Federasyonu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kendilerine yardım etmediği gerekçesiyle Ukrayna'da savaşan Wagner paramiliter grubunun lideri Yevgeni Prigojin'in ölüm emrini imzaladı. Putin'e göre, Prigojin Belarus'a sığınmış olsa da sınırdaki askeri hareketlerin ardından izini kaybettirdi ve şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

Bu durum üzerine Putin, Rusya'nın istihbarat örgütü FSB'ye Prigojin'e suikast düzenlemesi için emir verdi. Bu iddia, Ukrayna istihbaratının başındaki tümgeneral tarafından ortaya atıldı.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kyrylo Budanov, The War Zone dergisine konuştu: “Prigojin'in isyan planlarından uzun süredir haberdardık. Wagner artık Putin'in Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinde bizim için bir tehdit olmayacak. FSB'nin ona suikast düzenlemekle görevlendirildiğinin farkındayız.” "Bunu başarabilecekler mi?” sorusuna da Budanov “Zaman içinde göreceğiz" cevabını verdi.

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