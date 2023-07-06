İstanbul'da metro arızalandı! Vatandaşlar çileden çıktı!

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro hattının arızalanmasıyla vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

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İstanbul'da metro arızalandı! Vatandaşlar çileden çıktı!

İstanbul sakinlerinin metroda yaşadığı sorunlar devam ediyor.

Bazı durumlarda araçlarda, bazen de hareketli merdivenlerde ortaya çıkan teknik aksaklıklara bir yenisini daha ekledi.

Ulaşmak istedikleri yerlere arızalar yüzünden geciken vatandaşlar, mağdur oldu.

METRO ARIZALANDI!

Bu sefer mağduriyet yaşanan bölge M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarönü Metro hattı oldu.

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği ve seferlerin durdurulduğu bildirildi.

İstanbul'da metro arızalandı! Vatandaşlar çileden çıktı!

VATANDAŞLAR TÜNELLERDE YÜRÜDÜ!

Levent Metro İstasyonu'nda görevli güvenlik görevlileri, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağına veya İETT duraklarına yönlendirdi.

Arızalanan metroda bulunan yolcular, duruma tepki göstermek amacıyla tünellerde yürümeye başladı. Bu anlar, yolcuların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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