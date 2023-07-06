Evini boş tutanlara yeni düzenleme! İspanya Modeli düşünülüyor!

Türkiye'de artan fahiş kiraların önüne geçmek amacıyla, İspanya modelinin düşünülmesi gündemde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kiralardaki yüzde 25 zam sınırının bir kez daha uzatılmasıyla birlikte, İspanya'da uygulanan modelin Türkiye'de de uygulanması planlanıyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte, 'hayalet ev' olarak adlandırılan boş evlerden daha fazla vergi alınacak.

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Evini boş tutanlara yeni düzenleme! İspanya Modeli düşünülüyor!

Son dönemde artan kira fiyatları, ev sahipleri ve kiracılar arasında gerilim yaratmış durumda. Bu duruma kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla, fahiş kiraların önüne geçmek için önemli adımlar atılıyor.

Evini boş tutanlara yeni düzenleme! İspanya Modeli düşünülüyor!

Yüzde 25 Zam Sınırı

Yüzde 25 zam sınırı, fahiş kiraların kontrol altına alınması için bir sene daha uzatıldı. Ancak uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm için harekete geçilmiştir.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, 'hayalet ev' olarak adlandırılan boş tutulan ve yüksek kira beklentisiyle değerlendirilen evlere yüksek vergi getirilmesi planlanmaktadır. Bu düzenleme, ev sahiplerini kiralama konusunda teşvik ederken, boş tutulan evlerin kiraya verilerek konut arzının artırılması amaçlanmaktadır.

Bu düzenleme, 'İspanya modeli' olarak da bilinmektedir ve kiraların kontrol altında tutulması için etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu modelde, kiraların belirli bir sınırla arttırılması ve fahiş kiraların önlenmesi hedeflenmektedir.

Evini boş tutanlara yeni düzenleme! İspanya Modeli düşünülüyor!

Bölge Bölge Tespit Edilecek

İlk olarak boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak.

Çok sayıda konutun boş kalması, kira krizinin daha da derinleşmesine neden olurken AK Parti meclis grubu da İspanya modeline sıcak bakıyor.

Evini boş tutanlara yeni düzenleme! İspanya Modeli düşünülüyor!

Meclis'e Sunulacak

Yüksek vergi vermek yerine ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek isteyeceği görüşü hakim olurken düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.

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