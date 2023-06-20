FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

Denizli'de adım adım izlenen FETÖ mensupları, saklandıkları hücre evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

Denizli'de adım adım izlenen FETÖ mensupları, saklandıkları hücre evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

Denizli'de güvenlik güçlerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde FETÖ mensuplarını adım adım izleyen ekipler, Denizli'nin yeni yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, eski tarihli soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan ve tahliye olduktan sonra eylemlerine devam eden, kod isim kullanan, örgütün gizli haberleşme programlarını kullanan, firari olarak yakalama emri ile aranan örgüt mensuplarının saklanma ve barınmasını sağlayan, illegal olarak örgüt üyelerine mali destek sağlayan, örgütün yeniden güçlenerek eleman kazanmasına yönelik örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; "Mahir" kod adını kullanan Y.Ö., "Baran" kod adını kullanan Y.Ş., "Ömer" kod adını kullanan S.B., F. Ö., H.B, F.G., yakalama emri ile aranan ve hücre evinde saklanan F. B. ile H. A. isimli şüpheliler, "Kahmaran" kod adını kullanan M. İ. Y. isimli toplam 9 şüpheli yakalandı.

FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

Yakalanan şüpheli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetlerde kullandıkları haberleşme programlarının tespit edildiği dijital materyaller, örgüt üyelerine dağıtıma hazır halde bekleyen kargo poşetleri içerisinde Dolar, Euro ve TL cinsinden yüklü miktarlarda para ile birçok örgütsel dökümanlar ele geçirildi. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5 şüpheli tutuklandı.

FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde yakalandı

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