Ankara'da FETÖ operasyonu! 10'larca gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

YAYINLAMA
Google News
Ankara'da FETÖ operasyonu! 10'larca gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Spk Uzman Yardımcılığı Soruşturmasında Da 20 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavda başarılı olan ve atamaları yapılan 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanacak! 69 yaşında hayata veda etti!Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanacak! 69 yaşında hayata veda etti!

İstanbul'un sivrisinek sorununun sebebi Bill Gates mi? Sivrisineklerle deney yapıyor!İstanbul'un sivrisinek sorununun sebebi Bill Gates mi? Sivrisineklerle deney yapıyor!

İzmir’de AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı! Yaralandı!İzmir’de AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı! Yaralandı!

Tekelci Ahmet abi hayatını kaybetti! Şişe fırlattığı görüntüler ile ünlü olmuştu!Tekelci Ahmet abi hayatını kaybetti! Şişe fırlattığı görüntüler ile ünlü olmuştu!

Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Cümleleri olay oldu!Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Cümleleri olay oldu!

Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!

Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!

Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında ilginç açıklama! Tepkilerin odağı oldu!Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında ilginç açıklama! Tepkilerin odağı oldu!

Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!

İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!

NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
NATO Liderler Zirvesi başladı! Devlet Başkanları toplandı!
NATO Liderler Zirvesi başladı! Devlet Başkanları toplandı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Son Haberler
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler
Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler
Ersan Şen gündem olan açıklamalara yer verdi! 'Kılıçdaroğlu seçimi kazandığını zannediyor'
Ersan Şen gündem olan açıklamalara yer verdi! 'Kılıçdaroğlu seçimi kazandığını zannediyor'
Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!
Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!
Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!
Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
Çok Okunanlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!
Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!
Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!
Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!
Kredi faizlerinde yükseliş sürüyor! İşte tüketici konut ve araç kredisinde son durum!
Kredi faizlerinde yükseliş sürüyor! İşte tüketici konut ve araç kredisinde son durum!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!