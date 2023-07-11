Ankara'da FETÖ operasyonu! 10'larca gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Spk Uzman Yardımcılığı Soruşturmasında Da 20 Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavda başarılı olan ve atamaları yapılan 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
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