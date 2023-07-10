Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında ilginç açıklama! Tepkilerin odağı oldu!

Daha önce astral seyahatle uzaya gittiğini iddia eden şarkıcı Yusuf Güney katıldığı programda Kenan Işık'la ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.
"Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" açıklamalarıyla tanınan Yusuf Güney, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu.
Programdaki Açıklamalarıyla Herkesi Şaşırttı
2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşan ve dengesini kaybederek başını çarparak komaya giren Kenan Işık 8 yıldır komada. Zaman zaman Kenan Işık'ın durumu merak konusu olurken Yusuf Güney'in usta oyuncuya dair sözleri tepki çekti.
"Astral seyahatte sadece 3 kişiyle karşılaştım, telekinezi sistemiyle onlarla konuşma gerçekleştirdim" diyen Yusuf Güney konuşmasında "Ben iddia ediyorum Kenan Işık... Geziyor, yıllardır geziyor neler görmüştür geri gelirse neler anlatacak, neler deneyimlemiştir" açıklamasında bulundu.
Tepki Yağdı
Yusuf Güney'in bu sözlerine "Saçmalık", "İnsanlar ailesini düşünüp susun", "Aileye saygıdan susar insan" tepkisi yağdı.
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