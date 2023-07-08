Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı! Yakın zamanda ayrılık kararı almışlardı!

Geçmişte ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha bir araya gelemedi. Nail Gönenli, sevgilisiyle birlikte olduğu anları paylaşarak "Söylenecekler yazıldı" notunu düştü.

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Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı! Yakın zamanda ayrılık kararı almışlardı!

2015 yılında Emre Altuğ ile boşanan Çağla Şikel, boşanma sürecinin ardından çocuklarına odaklandı ve başka bir ilişkiye adım atmadı.

Ancak yıllar sonra aşk hayatına yeniden adım atan Şikel, Ocak ayında Nail Gönenli ile ilişki yaşamaya başladı. Ne yazık ki, geçtiğimiz haftalarda çiftin ayrıldığı haberleri gündeme geldi.

Ancak çiftin dostça bir şekilde ayrılık kararı aldığı belirtilmişti.

Tekrar Bir Araya Geldiler

Çiçeği burnunda çift, ayrılığa fazla dayanamadı.

Barışma haberini Nail Gönenli ilan etti.

Sosyal medya hesabından Şikel ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Gönenli şu notu düştü, “Söylenecekler yazıldı"

Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı! Yakın zamanda ayrılık kararı almışlardı!

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