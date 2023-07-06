Şarkıcı Hatice Kurban Bayramı'nı hedef aldı! 'Katliam ayı desek yeri'

Şarkıcı Hatice, Kurban Bayramı ile ilgili yapılan kesimlerde hayvanlara zarar verildiğini düşündüğünü ifade ederek, Burcu Güneş'in sözlerine destek verdi.

Hatice, Kurban Bayramı'ndan dolayı 10 yıl boyunca et yemediğini söyleyerek "Hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi. Biz işin hakkını veremiyoruz." diyen Burcu Güneş'e destek verdi.

"Katliam Ayı Desek Yeridir"

Güneş'in Kurban Bayramı yorumuna destek olan Hatice, bir paylaşıma yaptığı yorumda "Hiç sevmiyorum Kurban Bayramı'nı, katliam ayı desek yeri." ifadelerini kullandı.

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Hatice'nin sözleri sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.

Hatice'nin Kurban Bayramı'nı "katliam" olarak nitelendirmesi bazı kullanıcıları kızdırdı.

"Benim İçin Hayvanlara Zulmün Bayramı Olmaz"

Öte yandan oyuncu Başak Sayan da geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı için "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın." yazarak tepki çekmişti.

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