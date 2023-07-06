Büyük İstanbul Otogarı çürüyor! İBB 'yeniledik' demişti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı'nda ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Çürüyen kolonlar ve pis koku vatandaşları isyan ettirdi.

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Büyük İstanbul Otogarı çürüyor! İBB 'yeniledik' demişti!

Yılda milyonlarca kişiyi ağırlayan Büyük İstanbul Otogarı'nda çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin "yeniledik" dediği otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislik çekilen görüntülere yansıdı. Her gün yüz binlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri manzara karşısında isyan etti. Lağım kokusundan dolayı birçok kişi alt katlarda dolaşamadıklarını, hatta geceleri can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Havadan görüntülenen otogarın bazı kolonlarının yıpranmış durumda olduğu gözler önüne serildi.

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"Otogar Berbat Kokuyor, Kokudan Duramıyorsunuz"

Otobüs Şoförü olarak Salih Belgen, "Otogarın alt katlarının durumu vahim. Yapı sağlamlığı denen bir şey kalmamış ortada. Kolonlara baktığınız zaman her şeyin ortada olduğunu görüyorsunuz. Otogar berbat kokuyor, kokudan duramıyorsunuz. Hizmet denilen bir şey yok burada. Ben güvenlik endişesi ile araçta bile gece kalmaya çekiniyorum. Şimdi gösteriş olarak bir şeyler yapıyorlar. Herkes tuvaletini bir yere yapıyor, burada kimse tuvalete gitmiyor. Otoparka para verip giriyoruz, hapçısı ayrı tinercisi ayrı dert" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı'nda ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Çürüyen kolonlar ve pis koku vatandaşları isyan ettirdi.

"Her Yer Pislik İçerisinde Duruyor"

Otogarın alt katlarının çok kötü koktuğunu belirten Ahmet Oruç, "Otogarın hali rezalet, sabah erkenden buraya geldik. Her yer pislik içerisinde duruyor. Betonlar dökülmüş, bakım yapılmıyor. Buraya bakım yapılmasını isteriz. Üstümüzden tonlarca yük geçiyor ne olacağı belli değil. Bakım yapılsa ve etraf temizlense daha güzel olur. İBB yetkililerinden burasının temizlenilmesini istiyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı'nda ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Çürüyen kolonlar ve pis koku vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı'nda ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Çürüyen kolonlar ve pis koku vatandaşları isyan ettirdi.

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