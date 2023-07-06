Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklama! Yeni ekonomi programında 3 bileşen vurgusu!

Yeni Yol Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” açıklamaları ile yola çıkan Şimşek, kendi ekibini kurduktan sonra rotayı da çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programının bileşenlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeni Ekonomi Programında 3 Temel Bileşen Öne Çıkıyor

Programın üç temel bileşeni bulunduğunu aktaran Şimşek, "Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Programımızın üç temel bileşeni var:



- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,



- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 6, 2023

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