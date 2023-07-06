Tarihi buluşma öncesi ABD'ye koştu! İsveç Başbakanı Kristersson ve Biden bir araya geldi!

ABD Başkanı Joe Biden ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD'nin başkenti Washigton DC’de bulunan Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Görüşme öncesi iki lider kameraların önünde konuşmalar yaptı.

ABD DESTEKLİYOR!

Biden, ABD'nin İsveç'in NATO'ya katılmasını desteklemeye devam ettiğini vurgulayarak, İsveç'in NATO'ya üyeliğini heyecanla beklediğini ifade etti. Kristersson ise Biden'a davet için teşekkür ederek, İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği "çok saygıyla karşıladığını" belirtti.

Geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı aldı. Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlandı. Ancak İsveç'in NATO üyeliği için henüz Macaristan ve Türkiye'den onay alınabilmiş değil. İsveç, Türkiye ve NATO, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesinde İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

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