Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan uyuşturucu baskınında 1 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Baskında ise çok sayıda uyuşturucu, silah ve nakit para ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPILAN ADRESE BASKIN YAPILDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde S.A. ve M.Ü. isimli 2 şahsa ait bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenlediği baskında S.A. isimli şüpheliyi yakalarken, M.Ü. isimli diğer şüpheli hakkında yakalama çalışması başlattı. İkamette yapılan aramada ise 40 bin 180 TL sahte para, 320 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, 3,5 litre kenevir sıvı gübresi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 109 adet mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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