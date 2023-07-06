Kaçak elektrik kullanımına müdahale etmeye gittiler! Taşlı saldırıya uğradılar!

Kaçak elektrik kullanımıyla mücadele, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük bir öneme sahip. Bu bölgede kaçak elektrik kullanımı oldukça yaygın.

Kaçak elektrikle mücadele

Elektrik dağıtım ekipleri, kaçak elektrik kullanımının engellenmesi için aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Son olarak, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek hedeflenmiştir.

Ekiplerin tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü ödenmeyen borçlarla ilgili savcılık haciz kararı çıkardığı, haciz işlemlerinin yanı sıra Dicle Elektrik saha ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için jandarmanın güvenlik tedbirleri aldığı söz konusu mahalleye gitti.

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Bu sırada vatandaşların taşlı saldırısına uğrayan ekiplerden 1'i yaralanırken 4 hizmet aracı da hasar aldı.

Ergani ilçesine bağlı kırsal Karabıçak Mahallesi'nde yapılan incelemelerde, 4 abonenin uzun bir süredir elektrik borçlarını ödemediği ve borcun 4 milyon liraya ulaştığı tespit edilmiştir. Bu durum, kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğunu ve ciddi bir kayıp oluşturduğunu göstermektedir.

"1 Görevli Yaralandı, 4 Araç Hasar Aldı"

Aralarında silahlı oldukları bildirilen kişilerin de olduğu grubun, olay yerinde bulunan jandarmalara aldırmadan elektrik şirketi çalışanlarını darbettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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"Darbedenler, görevlilerin araçlarını taş yağmuruna da tuttu. Jandarmanın müdahalesine rağmen gerçekleşen saldırıda 1 görevli darp sonucu yaralanırken, 4 hizmet aracı ise atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.



Olay yerinden kaçarak canlarını kurtarmayı başaran Elektrik ekipleri, yakında bulunan İnce Iğdır Jandarma Karakoluna sığındı."

"Kaçakla Kullanımı Yüzde 76’dan Yüzde 43’e Düşürdük"

Kaçakla mücadeleye devam edileceği vurgulanan açıklamada, şu denildi:

"6 ilde, 6.4 milyon insana kayıpsız, kaçaksız ve kaliteli elektrik hizmeti sağlamak için son 10 yılda 20 milyar TL yatırım gerçekleştirildi.



2.2 milyon abonemiz, Türkiye ortalamasının 2.5 kat üzerinde tüketici başına yıllık enerji kullanımı gerçekleştiriyor.



Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve kaçakla mücadelede teknoloji kullanımı ile yüzde 76’dan yüzde 43’e düşürdük.



Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzeleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabii bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığı ile mücadelemize devam edeceğiz."

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