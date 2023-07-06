Hudut Namustur! PKK terör örgütüne geçit yok!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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Hudut Namustur! PKK terör örgütüne geçit yok!

Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.

Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.

Hudut Namustur! PKK terör örgütüne geçit yok!

Geçit Yok

Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Terörist Sınırda Yakalandı

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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