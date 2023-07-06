Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!

Arda Güler, Real Madrid'le anlaştı. Genç yıldız 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte 30 Milyon Euro kazanacak. İşte transferin detayları...

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Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak için gün sayıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arda, Real'den sözleşme metnini aldı bile. Mukavelenin 6 yıllık olacağı belirtilirken, 18 yaşındaki futbolcunun ve menejerinin sözleşmeyi kontrol ederek incelemesinin ardından imzayı atması bekleniyor.

Arda Güler'in, gün içinde Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün İsmail Kartal'ın imza töreninde yaptığı açıklamada Arda'nın takımda kalmayacağının netleştiğini söylemişti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin 20 milyon euro net bonservis geliri kazanacağı transferin bonuslarla 30 milyon euroya çıkması bekleniyor.

Ayrıca sarı-lacivertliler, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

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