Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu! Arda Güler, Real Madrid'le anlaştı. Genç yıldız 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte 30 Milyon Euro kazanacak. İşte transferin detayları...