Afyonkarahisar’da sokak ortasında cinayet!

Afyonkarahisar'da 28 yaşındaki bir şahıs sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

TARTIŞTIKTAN SONRA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Olay merkeze bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S.E, (35) adli bir olaydan dolayı aralarında husumet bulunan B.Ş., (28) ile kasap dükkanın önünde gördü. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S.E, yanında bulundurduğu tabancayla B.Ş.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermiler vurulan ve kanlar içinde kaşan B.Ş., bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil servis ambulansıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan B.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Jandarma olay yerinden kaçan B.S.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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