ADÜ Hastanesi’nde yangın alarmı!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi poliklinik binasında yangın cıkti. Hastanede çıkan yangın panikletirken, yangının hastaların olmadığı saatlerde meydana gelmesi büyük bir facianın önüne geçti.

YANGINDA ÖLÜ VE YARALI OLMAMASI TESELLİ OLDU

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, poliklinik binasındaki bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevleri ve hastanenin bir bölümünü saran dumanı fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yoğun duman nedeniyle hastane çalışanları ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, hastanede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan yangının her gün yüzlerce kişiye hizmet veren hastanede hastaların olmadığı saatlerde meydana gelmesi de büyük bir facianın önüne geçti.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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