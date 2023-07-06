Müteahhitler isyan etti! Bin 500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyoruz! Bakan Özhaseki duruma el koydu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çalışacak usta bulma sorununu çözeceklerini söyledi. Deprem bölgesinde ise çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

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Müteahhitler isyan etti! Bin 500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyoruz! Bakan Özhaseki duruma el koydu!

Kabine, 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Toplantıda, önemli konu başlıkları ele alındı ve Bakanlar, basın ekiplerine açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den yapılan bir açıklama da vardı.

Bakan Özhaseki, göreve başladığından beri eski Bakan Murat Kurum'un da büyük önem verdiği felaket konut çalışmalarına odaklandı.

KIŞ GELMEDEN YETİŞMELİ!

Özhaseki, afet konut çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşarak, deprem bölgesinde inşa edilen 680 bin konut ve 170 bin iş yerinin yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir maliyeti olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Özhaseki, ekonomik olarak zorlu bir maliyetin yanı sıra kış mevsiminin gelmesinden önce vatandaşların konutlara yerleştirilmesinin önemini vurguladı.

GÜNLÜK BİN 500 TL'YE İŞÇİ BULAMIYORUZ!

Bu süreçte çalışmalarda bir de usta sıkıntısı yaşandığını belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’dan müteahhitler arıyorlar, ‘Ekipleri deprem bölgesine çektiniz ama biz burada usta bulamıyoruz. Günlük bin 500 TL’ye çalışacak işçi bulamıyoruz.’ Eleman zorluğu yaşanıyor. Malzemede zorluk çekmiyoruz. Türkiye hem üreten hem yurt dışına malzeme satışı yapan bir ülke. İnşaatta kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu yerli üretim. Usta bulabilmek zor hale geliyor. Ama hepsinin bir çözümü var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza bir arzımız olacak. İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için birtakım kararlar alacağız. Bir basın toplantısı yaparak, aldığımız kararları açıklayacağız.

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