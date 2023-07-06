Memur maaşları belli oldu! Peki hangi memur ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde!

Memur maaşlarına ilişkin kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından kamu görevlilerinin aile yardımı dahil unvan ve derecelerine göre net maaşları da belli oldu.

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Memur maaşları belli oldu! Peki hangi memur ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesine göre, en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Bu değişiklik, TBMM'ye sunulan bir kanun teklifi ile yasalaşması planlanıyor. Eğer kanun teklifi yasalaşırsa, en düşük memur maaşı aile yardımı ödeneği dahil olarak 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi.

Memur maaşları belli oldu! Peki hangi memur ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde!

Buna göre, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11,55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

KAYNAK:TRT HABER

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