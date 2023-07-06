Hatay çadır kentte Kur’an kursu eğitimi veriliyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kentte öğrenciler için yaz Kur'an kursu başlatıldı.

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Hatay çadır kentte Kur’an kursu eğitimi veriliyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kentte öğrenciler için yaz Kur'an kursu başlatıldı.

HATAY ÇADIR KENTTE KUR'AN ÖĞRENMEK İSTEYENLERE HİZMET

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kentte yaz Kur'an kursunun açılışı koordinatör Kaymakam Volkan Özer tarafından gerçekleştirildi. Müftülük görevlisi Havva Erdan, okulların tatile girmesiyle birlikte çadır kentte açılan Kur'an kursunda sabahtan öğleye kadar 7 - 13 yaş arası kız ve erkek çocuklarına, öğleden sonra yetişkin kadınlara Kur'an-ı Kerim dersi verileceğini belirtti.

Hatay çadır kentte Kur’an kursu eğitimi veriliyor

Halk Eğitim Kur'an Kursu öğreticisi Aysel Tokmak tarafından Koordinatör Kaymakam Özer'e, çocuklara yönelik değerler eğitime verdiği katkılarından dolayı Kuran-ı Kerim hediye etti.

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KAYNAK: İHA

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