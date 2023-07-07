Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!

638. bölümde yayınına ara veren Arka Sokaklar dizisiyle ilgili sevindiren haber, yapımcısından geldi. Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın çekimleri Ağustos ayında başlıyor.

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Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!

Arka Sokaklar, Cuma akşamlarının reyting rekortmeni olan sevilen bir dizi olarak biliniyor. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, dizinin final bölümünün çekilmeden sona erdiğini açıklamıştı. Ancak Arka Sokaklar'ın yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacağına dair heyecan verici bir haber gündemde yer aldı.

17 yıldır kesintisiz yayınlanıyordu 638. bölümde yayınına ara veren Arka Sokaklar dizisi, 17 yıldır kesintisiz yayınlanan polisiye dizisi olma özelliğine sahip. Çekimleri duran dizinin çekim tarihi belli oldu.

Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!

Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Yeni sezonda ekranda olacak dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Erler Film‘in patronu, duayen yapımcı Türker İnanoğlu sağlık sorunları nedeniyle diziye devam edemeyince projenin haklarını bir yıllığına devredilmişti.

Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!

Ağustos Ayında Çekimler Başlıyor

Efsane dizi ağustos ayında sete çıkacak.

Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!

Eski Oyuncularla Tekrar Anlaşıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski ekibi tekrar bir araya getirmek için harekete geçen şirket, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncularla yeniden el sıkışmıştı.

Dizide Hüsnü Çoban’ın eşi Esra’ya hayat veren Gaye Gürsel’in de geçen günlerde “Arka Sokaklar“la anlaştığı öğrenildi.

Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!

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