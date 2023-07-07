Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı! Ne olmuştu?

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı! Ne olmuştu?

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Tuncer Ustael'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hapsini, diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatını istedi.

Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı! Ne olmuştu?

"Çocuğu Kasten Öldürme"

Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer ve eşi tutuksuz sanık Emine Ustael SEGBİS aracılığıyla, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanık Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in delil yetersizliğinden beraatini istedi. Ayrıca Ustael'in "çocuğun cinsel istismarı" suçundan beraatını isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayşe, İsa ve Hava Palu ile Emine Ustael hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı! Ne olmuştu?

Sanık Avukatı Beraatlerini İstedi

Müşteki avukatı ise sanıkların en üst halden cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatları ise mütalaada geçen bazı hususlara iştirak ettiklerini ve müvekkillerinin beraatlerini istedi. Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncel Ustael, eline ulaşan mütalaayı anlamadığını ve kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise duruşmaya katılmayan bir sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı! Ne olmuştu?

Ne Olmuştu?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken;

Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple "usul hatası" gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

24 Kasım'da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kayıp Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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