İnsanların hayatlarıyla oynuyorlardı! Sahte ilaç çetesine operasyon!

Esenyurt'ta sahte botoks, kanser ve kan sulandırıcı gibi ilaçların üretiminin yapıldığı tespit edilen 15 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon da 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 20 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde sahte kanser ilacı, sahte botoks ve kan sulandırıcı gibi ilaçların üretiminin yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. Bu çerçevede yürütülen 5 aylık teknik takip çalışmalarında yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan sahte ilaç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin İstanbul'da eczanesi olduğu ve piyasadaki gerçek ilaçların barkotlarını ikizleme yöntemi ile kare kodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdiği öğrenildi.

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İstanbul’da Ele Geçirilen Sahte İlaçların Sergisi Yapıldı

İstanbul polisi tarafından sahte ilaç kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlardan oluşan sahte ürünlerin sergisi yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin üretimi gerçekleştirdikleri sahte ürünleri 3. dünya ülkeleri ile savaş coğrafyasındaki memleketlere ve Türkiye piyasasına fahiş fiyatlarla pazarladıkları tespit edilmişti. Sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçları üretip bunları iç ve dış piyasaya sürdükleri anlaşılan yabancı uyruklu şüphelilerden ele geçirilen sahte ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lirayı bulduğu ifade edilirken, bu ürünler bugün emniyet avlusunda sergilendi.

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Sergide, 3 bin 981 kutu içerisinde toplamda 56 bin 339 sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar, ilaç yapımında kullanılan çok sayıda ham maddeler yer aldı. Diğer yandan operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler, "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretme ve Satma", "1262 Sayılı Kanuna Delalet" ve "5607 SKM" suçlarından bu sabah ali makamlara sevk edildi.