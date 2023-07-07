Yeni Kur Korumalı Mevduat kararı! Süre uzatıldı!

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının yenileme oranının yüzde 100'e yaklaşması, hesap sahiplerinin vade sonunda hesaplarını yenilemeye büyük ilgi gösterdiklerini göstermekte. Son bir hafta içinde KKM'ye yapılan 20 milyar liralık giriş, toplam KKM hesaplarının büyüklüğünü 2.7 trilyon TL'ye yükseltmiştir.

KKM'ye Talep Her Geçen Gün Artıyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesaplarında artış ivmesi hız kesmeden sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, uzun bayram tatilinin olduğu 1.5 iş gününde kur korumalı mevduat hesapları 19 milyar 785 milyon lira artarak 2 trilyon 739 milyar 394 milyon liraya yükseldi.

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Dünya'nın haberine göre göre KKM hesapları TL bazında rekor kırmaya devam ederken kurlardaki artış nedeniyle dolar cinsinden geriledi.

Vatandaşlar KKM'den Vazgeçmiyor

BDDK verilerine göre 27 Haziran haftasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplam hacmi 106 milyar 65 milyon dolar olarak kaydedildi. Bankacılık kaynaklarına göre, KKM'den çıkan hesapların büyük bir kısmının tekrar KKM'ye girerek yeniden açıldığı belirtilmektedir. Yani, vadesi dolan KKM hesaplarının neredeyse tamamı yeniden KKM'ye girmekte ve çevrilme oranları yüzde yüze yaklaşmaktadır.

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Kur Korumalı Mevduat Kararı Resmi Gazetede

Öte yandan "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan Merkez Bankası tebliğine göre, daha önce gerçek kişi ve şirketlerin 31 Aralık 2021-31 Mart 2023 tarihleri arasında bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarını kapsayan KKM uygulaması, 30 Haziran tarihini kapsayacak şekilde uzatıldı.

Resmi Gazete’de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/6/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

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