Yeni Kur Korumalı Mevduat kararı! Süre uzatıldı!

2021 yılında faaliyete geçen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının yenilenme oranları neredeyse yüzde 100'e ulaştı. KKM'nin hacmi her geçen gün artmakta, hesapların toplam büyüklüğü yaklaşık olarak 3 trilyon TL'ye ulaştı.

YAYINLAMA
Google News
Yeni Kur Korumalı Mevduat kararı! Süre uzatıldı!

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının yenileme oranının yüzde 100'e yaklaşması, hesap sahiplerinin vade sonunda hesaplarını yenilemeye büyük ilgi gösterdiklerini göstermekte. Son bir hafta içinde KKM'ye yapılan 20 milyar liralık giriş, toplam KKM hesaplarının büyüklüğünü 2.7 trilyon TL'ye yükseltmiştir.

Yeni Kur Korumalı Mevduat kararı! Süre uzatıldı!

KKM'ye Talep Her Geçen Gün Artıyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesaplarında artış ivmesi hız kesmeden sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, uzun bayram tatilinin olduğu 1.5 iş gününde kur korumalı mevduat hesapları 19 milyar 785 milyon lira artarak 2 trilyon 739 milyar 394 milyon liraya yükseldi.

Dünya'nın haberine göre göre KKM hesapları TL bazında rekor kırmaya devam ederken kurlardaki artış nedeniyle dolar cinsinden geriledi.

Yeni Kur Korumalı Mevduat kararı! Süre uzatıldı!

Vatandaşlar KKM'den Vazgeçmiyor

BDDK verilerine göre 27 Haziran haftasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplam hacmi 106 milyar 65 milyon dolar olarak kaydedildi. Bankacılık kaynaklarına göre, KKM'den çıkan hesapların büyük bir kısmının tekrar KKM'ye girerek yeniden açıldığı belirtilmektedir. Yani, vadesi dolan KKM hesaplarının neredeyse tamamı yeniden KKM'ye girmekte ve çevrilme oranları yüzde yüze yaklaşmaktadır.

Yeni Kur Korumalı Mevduat kararı! Süre uzatıldı!

Kur Korumalı Mevduat Kararı Resmi Gazetede

Öte yandan "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan Merkez Bankası tebliğine göre, daha önce gerçek kişi ve şirketlerin 31 Aralık 2021-31 Mart 2023 tarihleri arasında bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarını kapsayan KKM uygulaması, 30 Haziran tarihini kapsayacak şekilde uzatıldı.

Yeni Kur Korumalı Mevduat kararı! Süre uzatıldı!

Resmi Gazete’de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/6/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

Deprem bölgesinde bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim ettiDeprem bölgesinde bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti

TOGG zirveye oturdu! Elektrikli SUV'da pazarın yeni lideri oldu!TOGG zirveye oturdu! Elektrikli SUV'da pazarın yeni lideri oldu!

Depremzedeleri dolandırmaya teşebbüs etti! Hapis cezası aldı!Depremzedeleri dolandırmaya teşebbüs etti! Hapis cezası aldı!

Süperlig'in yeni topu görücüye çıktı! İşte Orbita!Süperlig'in yeni topu görücüye çıktı! İşte Orbita!

İnsanların hayatlarıyla oynuyorlardı! Sahte ilaç çetesine operasyon!İnsanların hayatlarıyla oynuyorlardı! Sahte ilaç çetesine operasyon!

Hedef KIZILELMA belgeselinin ikinci bölüm fragmanı tanıtıma sunuldu!Hedef KIZILELMA belgeselinin ikinci bölüm fragmanı tanıtıma sunuldu!

Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP Anayasa Mahkemesine gidiyor! Gündemde Motorlu taşıtlar vergisi var!
CHP Anayasa Mahkemesine gidiyor! Gündemde Motorlu taşıtlar vergisi var!
Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı! Ne olmuştu?
Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı! Ne olmuştu?
İsveç eski bakanı itiraf etti! "Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını ciddiye almadık!"
İsveç eski bakanı itiraf etti! "Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını ciddiye almadık!"
Arnavutköy’de dalga boyu yükseldi! Hafta sonu denize girmek yasak!
Arnavutköy’de dalga boyu yükseldi! Hafta sonu denize girmek yasak!
Son Haberler
İstanbullular dikkat! Gök gürültülü sağanak geliyor!
İstanbullular dikkat! Gök gürültülü sağanak geliyor!
Üstü açık cami görenleri şaşırtıyor, 562 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor
Üstü açık cami görenleri şaşırtıyor, 562 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
GPRS cihazı takılan kelaynak kuşları doğaya bırakıldı
GPRS cihazı takılan kelaynak kuşları doğaya bırakıldı
Deprem bölgesinde bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
Deprem bölgesinde bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
Çok Okunanlar
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
TOGG zirveye oturdu! Elektrikli SUV'da pazarın yeni lideri oldu!
TOGG zirveye oturdu! Elektrikli SUV'da pazarın yeni lideri oldu!
Depremzedeleri dolandırmaya teşebbüs etti! Hapis cezası aldı!
Depremzedeleri dolandırmaya teşebbüs etti! Hapis cezası aldı!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!