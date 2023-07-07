Deprem bölgesinde bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, yolda bulduğu 50 bin TL'yi sahibine teslim etti.

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Deprem bölgesinde bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, yolda bulduğu 50 bin TL'yi sahibine teslim etti.

YABANCI UYRUKLU ŞAHISIN DAVRANIŞI ÖRNEK OLDU

Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Ali Altunpark, sabah saatlerinde emekli maaşından biriktirdiği 50 bin TL parayla döviz almak için evden çıktı. Altunpark, bankaya gittiğindeyse paranın yanında olmadığını fark etti. Yaşlı adam, yaptığı kontrollerde parayı bulamadı ve parasının kaybolduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Altunpark'ı bir süre sonra parayı bulan Suriye uyruklu 43 yaşındaki Ömer Akdağ aradı ve kaybettiği paranın kendisinde olduğunu söyledi. Kaybettiği 50 bin TL'sini Suriyeli Akdağ'dan teslim alan yaşlı adam, yaşadığı mutlulukla 2 bin TL de ödül verdi.

Deprem bölgesinde bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti

"ÇOK İYİ İNSANMIŞ, HELAL SÜT EMMİŞ"

Ali Altunpark, kaybettiği parayı bulmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Saat 8-8,5 civarı evden aşağı indim. Parayı da beyaz bir poşete koymuştum. Parayla döviz almaya gidecektim. Parayı arabanın üzerine koydum, arabanın üzerinde parayı unutmuşum. Çarşıya geldiğimde paranın olmadığını fark ettim. Suriyeli bir arkadaş bulmuş, Rabbim razı olsun. Çok iyi bir insanmış, helal süt emmiş bir insanmış" dedi.

Ömer Akdağ da bulduğu 50 bin TL'yi sahibine teslim ettiğini belirtti.

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KAYNAK: İHA

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