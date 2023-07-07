Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

Adı sık sık futbolcularla aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk yine bir futbolcuyla anıldı. Ünlü oyuncunun bu sefer de A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

Melisa Aslı Pamuk, eski sevgilisi Oğuzhan Özyakup ile romantik bir ilişki yaşamış olan güzel oyuncu ve manken, kalbini bir kez daha bir futbolcuya kaptırdı.

İddialara göre, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yakınlaşan Pamuk, bu yaza aşkla girişini yaptı. İkilinin Çeşme tatilinde tanıştıkları iddia edildi.

Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

İkilinin birbirlerini sosyal medyadan takip etmesi de dedikoduları alevlendirdi.

Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

OĞUZHAN ÖZYAKUP'LA EVLENECEKTİ!

Pamuk, Oğuzhan Özyakup'la evliliğinin eşiğinden dönmüştü. Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı.

Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

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