Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!

Genç yetenek Emin Bayram'ın, İngiliz futbol ekibi Stoke City'ye transfer olma süreci başladı. Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu, sergilediği etkileyici performanslarla dikkatleri üzerine çekmiş ve yurt dışından birçok takımın ilgisini çekmiştir. Bu doğrultuda, Stoke City ile transfer görüşmeleri yapılmaktadır.

YAYINLAMA
Google News
Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!

Altyapıdan yetişen yetenekli stoper Emin Bayram, transfer sezonunda büyük ilgi görmektedir. Süper Lig'den birçok kulüp yanı sıra Belçika temsilcisi Westerlo da 20 yaşındaki savunmacıyla ilgilenmektedir. Ancak, en ciddi görüşmelerin İngiliz ekibi Stoke City ile yapıldığı bilinmektedir.

Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!

Galatasaray yönetimi, Emin Bayram için Stoke City'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumlu yanıt vermiştir. Ancak, bonservis bedelini en az 10 milyon Euro olarak belirlemek için pazarlık süreci devam etmektedir.

15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı

Huzurevinde yangın çıktı! 6 kişi hayatını kaybetti!Huzurevinde yangın çıktı! 6 kişi hayatını kaybetti!

Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama! Masa başı haberlere itibar etmeyiniz!Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama! Masa başı haberlere itibar etmeyiniz!

Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandıKatma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yurt dışından telefon getirme devri bitti! Yeni harç fiyatı 20 bin TL! Resmi Gazete'de yayımlandı!Yurt dışından telefon getirme devri bitti! Yeni harç fiyatı 20 bin TL! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!

Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'

PKK terör örgütü çocuk kaçırmaya devam ediyor! 17 çocuk daha zorla kaçırıldı!PKK terör örgütü çocuk kaçırmaya devam ediyor! 17 çocuk daha zorla kaçırıldı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?
Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?
Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!
Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!
Son Haberler
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlardı! Sahte ilaç çetesine operasyon!
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlardı! Sahte ilaç çetesine operasyon!
Hedef KIZILELMA belgeselinin ikinci bölüm fragmanı tanıtıma sunuldu!
Hedef KIZILELMA belgeselinin ikinci bölüm fragmanı tanıtıma sunuldu!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!
Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!
Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!
Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!
Arda Güler tercihini yaptı! Real Madrid'le anlaştı iddiası!
Arda Güler tercihini yaptı! Real Madrid'le anlaştı iddiası!
Çok Okunanlar
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu! Kulüp açıklama yaptı!
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu! Kulüp açıklama yaptı!
Aziz Yıldırım: Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok
Aziz Yıldırım: Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!