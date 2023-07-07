Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!

Altyapıdan yetişen yetenekli stoper Emin Bayram, transfer sezonunda büyük ilgi görmektedir. Süper Lig'den birçok kulüp yanı sıra Belçika temsilcisi Westerlo da 20 yaşındaki savunmacıyla ilgilenmektedir. Ancak, en ciddi görüşmelerin İngiliz ekibi Stoke City ile yapıldığı bilinmektedir.

Galatasaray yönetimi, Emin Bayram için Stoke City'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumlu yanıt vermiştir. Ancak, bonservis bedelini en az 10 milyon Euro olarak belirlemek için pazarlık süreci devam etmektedir.

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