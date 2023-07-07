Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!

Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik başvurusunda bulunanlardan 122.350,80 TL tutarında bir bedel alınacak. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam, maaş katsayısı hesabına dahil edilmemiştir. Bu durum, bedelli askerlik ücretinin daha fazla artmasını önlemiştir.

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Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!

2019 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte bedelli askerlik, kalıcı bir uygulama haline geldi. Bu uygulama, vatani görevini yerine getirmekten kaçınmak istemeyen gençlere çalıştıkları işlerini kaybetmeden yükümlülüklerini yerine getirme imkanı sağlamaktadır. Bedelli askerlik kapsamında, gençler asteğmen maaşının 6 aylık tutarına denk gelen bir ücret ödemektedirler.

Kalıcı bedelli askerlik uygulamasıyla birlikte, önceki yıllardan farklı olarak gençler, ücret ödemelerinin yanı sıra bir aylık temel askerlik eğitimi almaktadırlar. Bu eğitim, bedelli askerlik başvurusu yapan gençlerin askerlik görevlerini tamamlamaları için gereken temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktadır.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Bedelli askerlik ücreti!

Temmuz-aralık Dönemi İçin Fiyat Belli Oldu

Temmuz ayında memur maaşlarına yüksek zam yapılacağı daha önce açıklanmıştı ancak zammın nasıl yapılacağı belli değildi. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler çok yüksek ücretlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyorlardı.

Ancak, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Bedelli askerlik ücreti!

Böylece, 2023’ün ocak – haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz – aralık dönemi için 122.350,80 TL’ye çıkartıldı.

Örneğin, seyyanen zam 8.077 TL yerine 3.150 TL’de tutulsaydı en düşük emekli aylığını 22 bin liraya tamamlamak için yüzde 47 oranında zam yapılması gerekecekti. Bu durumda bedelli askerlik ücreti de yüzde 47 oranında artacaktı.

Yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Bedelli askerlik ücreti!

Bedelli Ücreti Dört Yılda Yüzde 290 Arttı

Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Bedelli askerlik ücreti!

Bedelli askerlik ücreti dolar bazında ise 2019 haziran ayında 5.412, temmuz ayında 5.870 oldu. 2020 ocak ayında 5.873 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Kurun yükseldiği 2022 ocak ayında 4.315 dolara geriledikten sonra bu yılın ocak ayında 5.563 dolar oldu. Bedelli askerlik ücretinin günümüzdeki karşılığı ise 4.724 dolar seviyesinde.

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