Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya yürüyüşe geçerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısı yapmıştı. Özcan, katıldığı bir canlı yayında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

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Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne yönelik 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün dördüncü gününde ilerlemesini sürdürdü. Bugün Süller köyünden başlayan yürüyüş, iki etap halinde gerçekleştirildi. Özcan ve yaklaşık 150 kişi, bugün 94. kilometreye kadar ilerleyerek Ankara il sınırına ulaştı. Ankara il sınırında bugünkü yürüyüşünü sonlandıran Özcan, yarın sabah saat 08.00'de yürüyüşüne devam etmeyi planlıyor. "Şu an halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama desteklemek için onun ben varım demesi gerekiyor" dedi.

Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'

"Seçimde Büyük Bir Başarı Elde Etmiş Gibi Davrandı"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN TÜRK Gece Görüşü programına canlı bağlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Özcan: "Sayın Kılıçdaroğlu ile özel bir derdim yok. Ancak seçim kaybettik. Kendi parti meclisine bile danışmadı. Kendini aday olarak gösterdi. Kaybetmesi çok zor olan bir seçimi kaybetti, zor olanı başardı. Hala bunun başarısızlık olduğunun farkında değil. Seçimden sonra biraz bekledim. Acaba farkına varır, özür diler ve Çipras'ın yaptığı gibi özür dilmesini bekliyordum. Ama tam tersi sanki seçimde büyük bir başarı elde etmiş gibi davrandı.

Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'

"Tutuklu Bir Sanık Gibi Düşünün Beni"

"Yürüyüş öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüştüm, bu yürüyüşü yapacağımı söyledim. Şu anda seçme ve seçilme hakkım elimden alındı. Tutuklu bir sanık gibi düşünün beni, ne ile suçlandığım belli değil. 'Geçmişteki konuşmaların' böyle bir ifade olabilir mi? Savunmamı neye göre yapacağım."

Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'

"Kılıçdaroğlu'ndan Bir Kere Bile Cevap Alamadım"

Tanju Özcan canlı yayında yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmaya çalıştığını ancak cevap alamadığını söyleyerek devam etti.

"Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca görüşmeye çalıştım, yüzüne karşı söyleyecektim ancak bir kere bile cevap alamadım. Ben şu ikilemde kaldım ya yüz bin imza toplayıp aday olacaktım, partinin oyunu bölen ileride hain diye adlandırılan biri olmamak için mecbur kaldım."

Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'

"Şu an halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyor."

"Sayın İmamoğlu ile yürüyüş öncesi konuştum. Az evvel de aradım kendisini açmadı, dönüş yapar herhalde. Şu an halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Sayın İmamoğlu'nu görüyor. İmamoğlu da değişimden yana olduğunu söylüyor. Değişim geniş bir kavram. Tüzük değişimi mi, kadroların değişimi mi? Biri Sayın Kılıçdaroğlu'na herhalde şu aklı vermiş milletin hafızası 22-23 gündür, sıkın dişinizi bu mağlubiyet unutulur diye düşünüyor. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama desteklemek için onun ben varım demesi gerekiyor. Sayın İmamoğlu'na öğüt verenlerin biraz bekleyelim dediğini düşünüyorum."

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