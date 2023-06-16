Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanju Özcan'a çok dikkat çeken bir cevap verdi!

Cumhurbaşkanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın heykel talebine "Heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır." şeklinde açıklama ile cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanju Özcan'a çok dikkat çeken bir cevap verdi!

Erdoğan kazanırsa heykelini dikeceğim" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Dörtdivan’da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin." demişti.

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"HEYKEL YERİNE YARDIM YAPILSIN"

Cumhurbaşkanlığı'ndan heykel konusuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Konu Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş olup, Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil hizmetleriyle anılması gerektiği hususuna vurgu yaparak heykelinin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır.

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