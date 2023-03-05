Tanju Özcan'dan gündemi sarsan açıklama! "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Akşener'e yönelik suçlamalara karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan, belediye başkanlarının masum olmadıklarını belirtti.

YAYINLAMA
Google News

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasıyla, yaptığı açıklamalar muhalefeti adeta ikiye böldü. Kimi siyasiler Akşener'in yanlış karar aldığını söylese de kimi siyasiler ise Genel Başkan'a destek çıktı.

"MASUM DEĞİLLER"

Bolu eski CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Akşener'e yönelik yapılan söylemlere dair açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında "Masum değiller" diye konuştu.

Tanju Özcan'dan gündemi sarsan açıklama! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil

"KARŞILIKLI BİR DAYATMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Özcan, çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Bizim iki belediye başkanımız ne kadar masum tartışılır. Hem 'genel başkanın arkasındayız' deyip hem de sağda solda PR çalışması yapılmasını ahlaki bulmuyorum. Karşılıklı bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Bir çok yerde 13'üncü cumhurbaşkanı diye ilan edenler oldu" ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
AFAD’da deprem bölgesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Vatandaşlar 6'lı masaya soyundu, gerçeğini aratmadı! Videoyu izleyenler gülme krizine girdi: İşte 6'lı masanın son hali...
Vatandaşlar 6'lı masaya soyundu, gerçeğini aratmadı! Videoyu izleyenler gülme krizine girdi: İşte 6'lı masanın son hali...
Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü
Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi kısa sürdü
"Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım" demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım
"Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım" demişti! Yaşar Okuyan, Akşener'e meydan okudu: Seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Son Haberler
Tanju Özcan'dan gündemi sarsan açıklama! "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil"
Tanju Özcan'dan gündemi sarsan açıklama! "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil"
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’a yayın yasağı: Polis gözaltına almak için evine gitti
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’a yayın yasağı: Polis gözaltına almak için evine gitti
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Filiz Uçan Savaş’ın biyografisi
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Filiz Uçan Savaş’ın biyografisi
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
Nevşehir'de korkutan kaza! Freni patlayan kamyon araçlara çarptı: Yaralılar var
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
Çok Okunanlar
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
CHP'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, İYİ Parti'den istifa etmesi istendi
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklaması geldi!
Hakkari'de operasyon! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Hakkari'de operasyon! 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı
Meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"