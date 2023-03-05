Tanju Özcan'dan gündemi sarsan açıklama! "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasıyla, yaptığı açıklamalar muhalefeti adeta ikiye böldü. Kimi siyasiler Akşener'in yanlış karar aldığını söylese de kimi siyasiler ise Genel Başkan'a destek çıktı.

"MASUM DEĞİLLER"

Bolu eski CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Akşener'e yönelik yapılan söylemlere dair açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında "Masum değiller" diye konuştu.

"KARŞILIKLI BİR DAYATMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Özcan, çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Bizim iki belediye başkanımız ne kadar masum tartışılır. Hem 'genel başkanın arkasındayız' deyip hem de sağda solda PR çalışması yapılmasını ahlaki bulmuyorum. Karşılıklı bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Bir çok yerde 13'üncü cumhurbaşkanı diye ilan edenler oldu" ifadelerini kullandı.