PKK terör örgütü çocuk kaçırmaya devam ediyor! 17 çocuk daha zorla kaçırıldı!

PKK/YPG terör örgütü, Türkiye'de yok olma noktasına getirilmiş olmasına rağmen, Suriye'de hala sivillere saldırmaya devam ediyor.

Son zamanlarda, terör örgütü Haseke ve Halep illerinde kontrol noktaları sayısını arttırdı, özellikle ana yollar ve okulların önlerinde çocuk kaçırma eylemlerine de hız verdi.

Önceki gün, Haseke il merkezinde lise son sınavından çıkan 6 çocuğu kaçıran teröristler, dün de Kamışlı ilçesinden 7 ve Halep'in Münbiç ilçesinden 4 çocuğu ailelerinden ayırdı

Bu şekilde, PKK/YPG son 2 günde toplamda 17 çocuğu zorla silah altına aldı.

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Alıkonulan gençlerin Haseke'nin Malikiyye (Derik) ilçesine bağlı Han el-Cebel köyündeki sözde eğitim kamplarına götürüldüğü biliniyor.

1200 ÇOCUK KAÇIRDI!

BM'nin Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Raporu'nda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantıları SDG ve YPG'nin 2022 yılında 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı belirtti.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı diğer yapılanmaların da 633 çocuğu silahlı kadrolarına dahil ettiği ifade edildi.

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Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

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