Sürücü adaylarına kötü haber geldi! Sürücü kursları zam için gün sayıyor!

Araç sürme hayali olanlara sürücü kurslarından kötü haber geldi. Ortalama fiyatı 7 bin lira civarında olan sürücü kurslarına zam geliyor.

Edinilen bilgiye göre sürücü kurslarına en az yüzde 30'luk bir zam bekleniyor. 10 Temmuz'da hayata geçecek yeni düzenlemeyle birlikte ehliyet sahibi olmanın bedeli 13 bin lirayı bulacak.

Fiyatlar şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İzmir’de 10 bin 500, İstanbul’da 11 bin TL, Ankara’da ise 12 bin TL.

SINAV ÜCRETLERİ AYNI KALACAK!

Sınav ücretlerinde ise şimdilik bir değişiklik olmayacak.

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Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Son olarak zamsız fiyatların bu hafta sonuna kadar geçerli olacağını söyleyen kaynaklar, eski fiyattan ehliyet almak isteyenlerin elini çabuk tutmasını ifade etti.

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