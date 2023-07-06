Ukrayna lideri yarın İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı ile görüşecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek.

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Ukrayna lideri yarın İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı ile görüşecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Ukrayna lideri yarın İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı ile görüşecek!

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